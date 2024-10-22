Как ОАЭ стали важным торговым партнером для России

Объединенные Арабские Эмираты стали окном для параллельного импорта в Россию

Tекст: Ольга Самофалова

Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за последние три года вырос в три раза, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль. С 2018 года торговля выросла и вовсе в пять раз – с 2,5 млрд долларов до почти 12 млрд долларов. ОАЭ сейчас являются самым крупным торговым партнером России среди стран арабского мира.

Взаимные инвестиции между РФ и ОАЭ достигли 7 млрд долларов, а по линии суверенных фондов осуществляется примерно 60 проектов на общую сумму 2 млрд долларов, добавил Путин. Глава ОАЭ выразил готовность прилагать усилия к еще большему наращиванию торговли с Россией.

«На самом деле, сотрудничество между двумя странами довольно скромное по сравнению с тем, что могло бы быть. В энергетике не так много проектов реализуем. У компаний из ОАЭ нет крупных инвестиций в пакеты акций в российских компаниях. Например, в «Роснефти» доля принадлежит суверенному фонду Катара, в «Новатэке» пакетом владеет Total Energy. Сотрудничества с Арабскими Эмиратами не было и на шельфе», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Одним из первых крупных проектов в энергетике стало строительство газопровода для поставок природного газа из Катара в ОАЭ и Оман. Строили в 2008–2010 годах «Стройтрансгаз» совместно с эмиратской компанией Dolphin Energy. Арабы сильны в нефтяной сфере, но в области газа им нужна помощь.

В 2015 году «Росатом» начал поставлять топливо для АЭС «Барака» в ОАЭ в рамках 15-летнего соглашения. Это был первый контракт на поставку ядерного топлива в страны Персидского залива.

Эмиратская компания в 2018 году все-таки приобрела 44% доли в капитале «Газпромнефть-Восток», инвестировав в несколько нефтяных месторождений в Томской и Омской областях.

В 2021 году на министерском уровне был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере водородных технологий, в том числе в производстве оборудования для его выпуска.

Стороны сотрудничают и в аэрокосмической сфере: ОАЭ уже запускали свой спутник с российского космодрома Восточный. «Россия сейчас больше экспортирует в ОАЭ, чем импортирует. Россия поставляет различного рода промежуточную продукцию, включая в том числе редкие металлы, древесину, зерно (пшеницу), сталь, стекло и многое другое. Сюда же можно отнести экспорт овощей, различных продуктов питания, продукцию химической промышленности и пластик. С каждый годом растет экспорт машинного оборудования и инструментов в ОАЭ, хотя объемы пока незначительные, но заметна положительная тенденция. Очевидно, что ОАЭ становится новой Меккой для российских туристов», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

Однако с 2022 года торговля начала расти благодаря появлению российских нефтепродуктов на мировом рынке. «В основном Россия поставляет в ОАЭ нефтепродукты, и в первую очередь мазут, а не дизеля. ОАЭ и Саудовская Аравия по-прежнему получают часть электроэнергии за счет сжигания мазута, а то и сырой нефти.

В Абу-Даби до сих пор остались электростанции, которые работают на жидком топливе, хотя в остальном мире от них отказались, так как это жутко дорого. Но ОАЭ могут себе это позволить, так как у них низкая себестоимость своей нефти. Поэтому они стали часто покупать российские нефтепродукты, высвобождая объемы собственной нефти. Наши нефтепродукты они покупают со скидкой, а свою нефть продают по рыночным ценам, и таким образом зарабатывают»,

– рассказывает Игорь Юшков.

С 2022 года появилась еще одна новая точка соприкосновения между Россией и ОАЭ. «В Объединенных Эмиратах регистрируется множество компаний, которые занимаются, по всей видимости, параллельным импортом и различными операциями, в том числе трейдингом. Именно в ОАЭ зарегистрированы компании, которые либо управляют, либо владеют нефтяными танкерами теневого флота. Формирующийся сейчас газовый теневой флот тоже выбирает ОАЭ в качестве месте для регистрации своих компаний», - отмечает эксперт ФНЭБ.

По его словам, трейдеры не только торгуют нефтью и нефтепродуктами, но и оказывают всевозможные посреднические финансовые услуги нашим экспортерам и импортерам. «Еще Россия использует валюту Объединенных Арабских Эмиратов - дирхамы - не только для расчетов между собой, но и для торговли на мировых рынках. Это может быть удобно, так как через Объединенные Арабские Эмираты идет не только наша нефть на мировой рынок, но другие товары идут к нам. Поэтому получив дирхамы за проданную нефть, нам есть куда частично потратить дальше эти деньги. Экспортеры и импортеры нашли точку соприкосновения в виде использования валюты ОАЭ», - говорит Игорь Юшков.

Что касается будущего сотрудничества, то оно будет и в сфере «зеленой энергетики», по крайней мере, у арабских стран, ныне входящих в ОПЕК+, есть долгосрочные планы по диверсификации своей энергетики, поэтому возможны совместные проекты в области солнечной и водородной энергетики, не исключает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Юшков пока не ждет каких-то масштабных строительных проектов в водородной сфере.

«Скорее, это будет научное сотрудничество, исследовательские проекты и разработки, но говорить о том, что мы будем поставлять в ОАЭ водород, а они нам - оборудование, нельзя. Пока мы ничего особенного не производим, а главное - ни у нас, ни у ОАЭ нет особой нужды создавать водородную промышленность и водородные двигатели.

Даже в Евросоюзе, который хочет сделать водород системой глобального хранения энергии, это довольно скромная отрасль и связана со смежными отраслями, например, металлургией», - говорит Игорь Юшков.

Наконец, центральной формой взаимодействия России с ОАЭ является соглашение ОПЕК+, в рамках которого регулируется объем производства нефти и выполнение квот.

«К Объединенным арабским эмиратом нет никаких претензий в плане выполнения квот. Мы в этом году периодически нарушали квоты, но признавали это, и сейчас сократили объем производства даже ниже чем нам положено, чтобы как раз компенсировать то, что мы добыли лишнее», - заключает Юшков.