Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

Как Газпром стал самой убыточной компанией в России впервые за четверть века

Tекст: Ольга Самофалова

Газпром признан самой убыточной компанией России 2023 года, посчитал Forbes. Национальное достояние России никогда не получало убыток за последние 25 лет, ведь компания имеет исключительное право на продажу российского трубопроводного газа за рубежом. Однако 2023 год может войти в историю как наихудший.

Чистый убыток Газпрома составил 583,1 млрд рублей. Основными причинами убытка называются обесценивание нефинансовых активов на 1,15 трлн рублей и убыток от курсовых разниц на 652 млрд рублей.

Кроме Газпрома, в тройку лидеров рейтинга самых убыточных компаний России вошли также Амурский газохимический комплекс, который еще не начал работать и реализуется «Сибуром» и китайской корпорацией Sinopec, а также маркетплейс Ozon.

Что же опустило Газпром в 2023 году на такое финансовое дно впервые за 25 лет работы?

«Газпром в своей отчетности не конкретизирует какие именно нефинансовые активы подверглись обесценению, отмечая лишь, что это затронуло газовый, нефтяной и электроэнергетический бизнес, включая объекты незавершенного строительства. Вероятно, обесценение затронуло месторождения, газопроводы и прочую инфраструктуру, которые были нацелены на экспорт в Европу», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

«Основные причины убытка в 2023 году – это то, что Газпром списал все активы, которые были арестованы европейцами в 2022 году. Видимо, в прошлом году Газпром уже смирился с тем, что не сможет вернуть эти активы, и нет смысла держать их на балансе. Это, скорее всего, доля Газпрома в польской компании «Европол», которая является оператором польского участка газопровода «Ямал – Европа». Это также арестованная немцами компания «Газпром Германия», на которой было много «дочек» у Газпрома. Стоимость этих компаний Газпром списал – и это стало убытком», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Отрицательные курсовые разницы связаны с обвалом рубля в 2023 году, и такая ситуация наблюдалась в прошлом году у любой компании, у которой валютные обязательства превышают валютные активы, замечает Кауфман.

Юшков указывает также на рост налогов на 600 млрд рублей, которые Газпрому пришлось заплатить в прошлом году. Откуда взялись эти дополнительные налоги?

«В 2021 и 2022 годах Газпром получал сверхприбыль от реализации газа в Европе, где цены с середины 2021 года пошли вверх и были выше 1000 долларов за тысячу кубов, а в 2022 году выросли вообще до запредельных нескольких тысяч долларов. Государство приняло решение изъять эти прибыли.

Но не через дивиденды, а в виде налогов, так как это проще и быстрее. Для Газпрома подняли НДПИ, и он платит 50 млрд рублей ежемесячно просто как дополнительную надбавку, вне зависимости сколько добыл. За год получается эти 600 млрд рублей», – рассказывает Юшков.

Безусловно, на рост убытков сказалось и снижение доходов от экспорта газа в Европу. В 2021 году Газпром поставлял в Европу порядка 150 млрд кубов, в 2022 году поставки сократились, но пока только до более 60 млрд кубов. Потому что в первом полугодии того года еще шли высокие объемы экспорта, резкий обвал произошел уже с сентября после подрывов «Северных потоков». При этом в 2021 и 2022 годах цены были на невероятных высотах в ЕС, и они компенсировали потери в объемах.

А в 2023 году экспорт упал уже до 27 млрд кубов, и цены на газ в ЕС тоже существенно снизились (они варьировались от 600 до 300 долларов за тысячу кубометров). В этом году, по сути, ситуация с европейским направлением остается похожей, так как поставки Газпрома идут только по двум маршрутам – через Украину и «Турецкий поток».

По итогам 2023 года выручка Газпрома (до вычета акцизов и экспортной пошлины) от всего экспорта газа снизилась с 7,3 трлн до 2,9 трлн рублей. Снижение выручки связано как с падением объемов экспорта в страны ЕС, так и с частичной нормализацией цен на газ относительно аномально высоких уровней 2022 года, отмечает Кауфман.

Что касается 2024 года, то ситуация у Газпрома явно лучше, однако удастся ли ему выйти в прибыль после такого провального 2023 года?

«Газпром увеличит экспорт в Европу трубопроводного газа на 3-6 млрд кубов – до 30-33 млрд кубов. При этом цена в среднем по году будет, вероятно, в районе 380-400 долларов за тысячу кубов. Еще несколько миллиардов кубов отгрузят в Узбекистан, плюс Китай наращивает объемы закупок по «Силе Сибири – 2» в рамках плана – это рост еще на 8 млрд кубов, до 30 миллиардов. Это, конечно, не десятки миллиардов кубов, которые были потеряны на европейском рынке. Но в 2024 году не будет уже списания европейских активов, хотя по-прежнему будет действовать повышенный НДПИ», – рассуждает Игорь Юшков.

Есть еще внутренний рынок, где поставлена цель довести уровень газификации к 2030 году до 86%. Однако рассчитывать на рост серьезных доходов Газпрома за счет газификации российских регионов не приходится. «Внутренняя газификация – это очень медленный процесс, здесь потенциал рынка не очень большой. Цель газификации в 86% означает рост максимум на 10%. По всей России это несколько десятков миллиардов кубов, но не сотни миллиардов кубов дополнительного спроса на газ», – поясняет эксперт ФНЭБ.

В первом полугодии 2024 года компания уже получила чистую прибыль в размере 1,1 трлн рублей.

«Газпром действительно довольно сильно отчитался по итогом первого полугодия, но говорить о том, что Газпром «справился», нельзя. По итогам полугодия скорректированный свободный денежный поток компании все еще был близок к нулю, а чистая прибыль в долларовом выражении была заметно ниже, чем до коронакризиса.

Рост выручки газового направления составил только 9,3% год к году, а основной прирост к выручке дало нефтяное направление за счет более высоких рублевых цен на нефть. А восстановление объемов экспорта в ЕС относительно низкой базы начала 2023 года, плановое увеличение поставок в Китай и Среднюю Азию вместе с более слабым рублем позволили лишь компенсировать снижение цен на газ», – считает Сергей Кауфман.

Шансы Газпрома выйти в прибыль в 2025 году эксперты оценивают намного выше. В 2025 году Газпром, вероятно, прекратит платить повышенный НДПИ, по крайней мере в проекте бюджета на 2025 год этой надбавки уже нет, поэтому экономическая составляющая Газпрома будет еще получше.

Есть, конечно, риски ухудшения ситуации, если Газпром все-таки потеряет возможность качать по украинской трубе 15 млрд кубов в год. Потому что перенаправить эти объемы некуда. Однако Юшков надеется на то, что ни Европе, ни самой Украине это невыгодно, и транзит сохранится даже после окончания в декабре этого года срока действия транзитного соглашения с Украиной.

«Здесь могут только США надавить на Украину, но пока им не до этого. Транзит может быть продлен даже без подписания дополнительного коммерческого контракта. Украине достаточно проводить аукционы по разыгрыванию мощностей на транзит», – считает Юшков.

«С 2025 года за счет отмены дополнительного НДПИ Газпром сможет перейти к генерации положительного свободного денежного потока, что позволяет не беспокоиться относительно финансового положения газового гиганта, а в позитивном сценарии рассчитывать и на дивиденды», – говорит Кауфман.

Однако даже с учетом имеющихся у Газпрома планов по постепенному восстановлению экспорта, в обозримом будущем компании будет практически невозможно в долларовом выражении восстановить прибыль до показателей 2021-го или хотя бы 2018-2019 годов,

заключает эксперт ФГ «Финам».

Что касается Амурского газохимического комплекса, то завод еще строится, поэтому априори здесь одни расходы, а прибыли никакой не может быть. Это обычная ситуация при строительстве масштабных проектов. «Сибур» ожидает конца строительства ГХК в 2026-2027 годах, и только после этого будет иметь смысл смотреть на финансовые результаты проекта», – говорит Кауфман.

Что касается маркетплейса «Озон», который стал третьим по убыткам в рейтинге, то его убытки в 2023 году объясняются большими расходами на расширение, на маркетинг и IT, а также ростом амортизации, а в 2024 и следующих годах на прибыль будут давить еще и возросшие процентные платежи, указывает Игнат Иванов, аналитик ФГ «Финам».

«Озон» конкурентам не проигрывает, он является вторым по величине маркетплейсом в России и растет быстрее WB. Что касается убытков, то во многом они связаны со стратегией компании: расти, не оглядываясь на рентабельность. Если менеджмент компании решит замедлить темпы экспансии, расходы снизятся, то на горизонте появится и прибыль. Но когда «Озон» выйдет в прибыль, будет решать менеджмент холдинга. Мы считаем, что ждать прибыль от компании раньше 2026 года не стоит», – заключает Иванов.