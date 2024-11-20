Жителя Подмосковья обвинили в убийстве пятимесячной дочери из-за плача

Tекст: Елизавета Шишкова

Трагедия произошла 19 ноября в квартире в поселке Малаховка, когда мужчина, раздраженный длительным плачем дочки, по версии следствия, нанес ей множественные удары по голове. Девочка скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений, передает Telegram-канал Московской областной прокуратуры.

Следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Люберецкая прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

В ближайшее время суд при участии представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.

Ранее супругов из Ростова обвинили в жестоком убийстве своей восьмимесячной дочери, они попытались скрыть тело, расчленив его и спрятав в морозильной камере, суд приговорил их к длительным срокам заключения.



