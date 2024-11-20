Эксперт назвала гроб Светличной неподобающим для актрисы

Эксперт назвала гроб Светличной недостойным и дешевым

Tекст: Ольга Иванова

Издание URA.RU сообщает, что Костылева, основательница самарского похоронного бюро «Благо», выразила недовольство организацией похорон актрисы Светличной. По ее словам, выбранный для нее гроб, скорее всего, не стоит более 200 тыс. рублей. Костылева уверена, что организаторы не уделили должного внимания деталям прощальной церемонии.

Она отметила, что гроб выглядит как дубовый шестигранный, стоимость которого обычно составляет около 180 тыс. рублей, если он действительно сделан из дуба. «Я в шоке от выбора гроба для Светличной. Во-первых, он безобразно большой! Это же сильно бросается в глаза!» – заявила Костылева. Она также добавила, что на лице актрисы отсутствовал грим, что также не соответствовало стандартам похоронной церемонии для известной личности.

Костылева напомнила, как прежде была организована подобная церемония для Людмилы Гурченко, подчеркивая, что Светличной подошел бы белый гроб. «Почему все эти моменты не продумали, я не понимаю», – добавила эксперт, акцентируя внимание на возможности организовать более достойное прощание с актрисой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась в возрасте 84 лет в Москве, о чем ранее сообщали ее близкие. Она была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.