Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.7 комментариев
США заблокировали резолюцию ООН о прекращении огня в Газе
Американская сторона использовала право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, предложенную непостоянными членами Совбеза.
Документ был подготовлен десятью непостоянными членами Совбеза и поддержан 14 из 15 членов, передает ТАСС. Соединенные Штаты в пятый раз заблокировали подобные резолюции с момента, как ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года.
Ранее в Совфеде заявили о неготовности США к урегулированию на Ближнем Востоке. Сенатор Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД высказал мнение, что это показали итоги голосования в СБ ООН по резолюции о признании Палестины полноправным членом организации. Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН, заявив, что это препятствует выполнению Советом его функций.