Лавров обвинил США в блокировке резолюций СБ ООН по ближневосточному конфликту

Лавров обвинил США в блокировке в Совбезе ООН резолюций по палестино-израильскому конфликту

Tекст: Антон Антонов

По словам министра, США не выполнили VII главу Устава ООН, которая касается мер в случае агрессии и нарушений мира. Он подчеркнул, что «все резолюции Совета Безопасности должны выполняться», передает ТАСС.

«Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета Безопасности, но и это тоже будет заветировано», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр пояснил, что седьмая глава является «принудительной» для тех, кому адресовано требование соответствующего решения Совета Безопасности.

Он выразил мнение, что страны, применяющие право вето, иногда наносят ущерб своей репутации. По словам Лаврова, «вода камень точит», хотя он признал сложность ситуации.

Министр указал, что резолюции могут содержать требования о прекращении поставок вооружений в зону конфликта. «Ну, естественно, все понимают, что американцы будут это ветировать, как они ветировали всё, что было до этого», – сказал глава МИД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно было бы урегулировать быстро и эффективно.