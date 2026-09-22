Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Верховный суд признал незаконным лишение водительских прав при наличии алиби
Верховный суд России признал незаконным лишение прав за пьяную езду шофера из Подмосковья Сергея Мартынова, который заявил, что за рулем в момент остановки его машины сотрудниками ДПС находился не он, а другой человек. Об этом сказано в тексте соответствующего постановления суда.
Российская система правосудия пересмотрела дело жителя Подмосковья, передает ТАСС. Мужчину ранее признали виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако настоящий владелец машины доказал свою невиновность.
В постановлении инстанции отмечается: «Жалобу Мартынова С. С. удовлетворить частично. Решение судьи Клинского городского суда Московской области и постановление заместителя председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции отменить». Материалы вернули на новое рассмотрение.
Инцидент произошел в январе 2023 года на трассе М-10, когда инспекторы остановили Vortex Tingo. Нетрезвый нарушитель предъявил поддельное удостоверение на имя Сергея Мартынова. Суд первой инстанции оштрафовал владельца на 30 тыс. рублей и забрал права на полтора года.
Осужденный обжаловал приговор, заявив о передаче машины знакомой перед отъездом. Выяснилось, что за рулем находился супруг женщины. При проверке обнаружились расхождения в кодах регионов выдачи прав, а нижестоящие инстанции не стали допрашивать инспекторов и понятых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд запретил лишать прав нетрезвых водителей исключительно на основании их устных заявлений о своем имени. В прошлом году суд конфисковал автомобиль у пьяного нарушителя с поддельным водительским удостоверением. Высшая инстанция также подтвердила законность наказания при минимальном превышении допустимого уровня этанола.