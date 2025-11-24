Верховный суд подтвердил наказание при превышении 0,01 мг/л этанола в выдохе

Tекст: Вера Басилая

Превышение допустимого уровня этанола всего на 0,01 мг/л при проверке водителя на состояние опьянения может стать основанием для лишения водительских прав и назначения штрафа, передает РАПСИ.

Верховный суд России оставил в силе решение нижестоящих инстанций по делу водителя, у которого при разрешенном пороге в 0,16 мг/л зафиксировали 0,17 мг/л этанола.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП за управление автомобилем в состоянии опьянения и назначил лишение прав, а также штраф. Обвиняемый пытался оспорить решение, заявив, что процедура освидетельствования прошла с нарушениями, но апелляция и кассационные инстанции с этим не согласились.

В материалах дела отмечается, что освидетельствование проводилось по установленным правилам, водитель с результатом согласился и сделал соответствующую запись в акте проверки собственноручно. Верховный суд поддержал этот вывод, отметив: ключевым фактором в подобных случаях считается установленный законом порог алкоголя и факт согласия водителя с результатами проверки.

В постановлении суда отмечено, что административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 12.8 КоАП, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ. Факт алкогольного опьянения определяется наличием 0,16 миллиграмма концентрации этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха.

Таким образом, Верховный суд признал решения мирового, апелляционного и кассационного судов обоснованными и не нашел оснований для пересмотра дела или отмены наказания.

Напомним, в настоящее время факт опьянения определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации более 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха или наличием наркотических средств в организме.

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин предлагал снизить допустимый уровень промилле алкоголя в крови водителей.

Президент Владимир Путин заявил, что смертность на дорогах необходимо снижать, чтобы люди не погибали в ДТП, как при военных действиях.