Путин подписал закон о наказании пьяных водителей по анализу крови

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия наступления административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, а также предусматривающий введение эквивалентных показателей наличия алкоголя в крови водителей.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу через 90 дней после его официального обнародования.

Нововведение дополняет статью 12.8 КоАП примечанием, согласно которому максимально допустимой нормой алкоголя в организме водителя будет считаться «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 г/л крови и более».

В настоящее время факт опьянения определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха, или в случае наличия в организме наркотических средств или психотропных веществ. Административная ответственность в этом случае предусматривается в виде лишения водительских прав до 2 лет с наложением штрафа в размере 30 тыс. рублей.

В феврале первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что предложение МВД России о законодательном закреплении уровня содержания алкоголя в крови водителя в размере 0,3 грамма на литр является технической поправкой, допустимая норма алкоголя для водителей не повышается.