В России предложили снизить максимально допустимое число промилле в крови

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое содержание алкоголя в крови автомобилистов.

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем», – сказал он в беседе с газетой «Ведомости».

По его словам, прослеживается зависимость смертности и числа аварий из-за количества алкоголя в крови водителей. Хуснуллин отметил, что проценты аварийности среди тех, кто выпил банку пива и сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, различаются. Поэтому количество опасного вещества в крови тоже нужно регулировать.

Он добавил, что также изучается возможность снижения порога превышения скорости без штрафа с 20 километров в час до 10. Но конкретного решения по обоим этим вопросам пока нет.

В октябре Хуснуллин поручил ведомствам разработать предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и пожизненного лишения прав для нарушителей-рецидивистов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, в связи с чем призвал добиваться снижения смертности на дорогах.