Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».23 комментария
Крымский оператор связи сообщил о беспрецедентной кибератаке на Новый год
Крымский оператор связи сообщил о массовой кибератаке украинских хакеров
В канун Нового года абоненты крупного крымского оператора столкнулись с временными перебоями доступа в интернет после масштабной кибератаки, ответственность за которую взяли украинские хакеры.
Крымский оператор связи «Симстар» заявил о масштабной кибератаке, в результате которой значительная часть абонентов временно осталась без доступа к интернету, передает ТАСС.
В компании отметили: «Враждебный акт, совершенный в канун Нового года, привел к временному ограничению доступа к сети интернет для значительной части абонентов».
По данным компании, атака была спланированной и массовой, а ответственность за нее взяли на себя украинские хакерские группировки. В «Симстар» уже заменили поврежденное сетевое оборудование и начали поэтапное восстановление доступа к интернету в жилых районах.
Представители оператора подчеркивают, что подобным кибератакам подверглись и другие российские провайдеры, включая компанию «Крафт-С» в Самарской области. В компании считают, что это говорит о скоординированных попытках дестабилизировать работу сетей связи именно в праздничный период.
На сегодня на полуострове ряд других операторов – таких как «К-телеком» (Win-mobile), «КТК-телеком» («Волна мобайл»), «Миранда» и «Севтелеком» – продолжают предоставлять услуги связи. Операторы работают над стабилизацией ситуации и предупреждают пользователей о возможных временных перебоях доступа к интернету.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Die Welt сообщило о случаях тайных кибератак стран Запада против России. Европейские чиновники обсуждали возможность внеплановых учений НАТО и проведения кибернападений на Россию.