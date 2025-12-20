Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Западные государства ведут активные наступательные действия в киберпространстве, тайно заражая компьютерные системы России и Ирана вредоносными программами с территории Европы, пишет газета Die Welt.
Западные страны уже давно ведут наступательные операции в киберпространстве и осуществляют атаки против России и Ирана, пишет Die Welt.
Издание в статье под названием «Невидимая война: как Европа тайно нападает на Россию» отмечает, что западные государства не ограничиваются защитой своих систем, а тайно заражают российские и иранские компьютерные сети вирусами, передает ТАСС.
Как сообщает газета, ключевым центром анализа данных и подготовки специалистов по кибербезопасности в Европе стала Эстония. В Таллине, недалеко от резиденции премьер-министра, находится Центр НАТО по совместной киберзащите (CCDCOE), который окружён колючей проволокой и хорошо охраняется.
В центре трудятся примерно 70 сотрудников, среди которых есть представители Бундесвера. Они занимаются выявлением и анализом кибератак, предоставляют консультации странам НАТО и разрабатывают меры по кибербезопасности.
По мнению Die Welt, западные правительства всё больше делают ставку на создание и внедрение вредоносных программ для нападения, а не только защиты.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Запад разделился из-за борьбы за контроль над киберпространством.
Против российской стороны почти 12 месяцев ведется операция в киберпространстве, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ Петр Белов.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал отечественных разработчиков создать системы защиты России в киберпространстве.