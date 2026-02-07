Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.2 комментария
Электрик посоветовал киевлянам выбросить элкторчайники до мая
Электрик посоветовал жителям Киева выбросить элкторчайники до мая
Жителям многоквартирных домов в Киеве электрик посоветовали не пользоваться электроприборами до мая после отключения лифтов и регулярных аварий в электросетях.
Жители дома на улице Сержа Лифаря, 5 в Киеве сообщили, что электрик из ЖЭК 305 отключил электричество в лифтах сразу во всех 16 подъездах.
Один из жителей отметил: «У нас проживают инвалиды, старые люди, маленькие дети, не могут выйти, скорые забрать людей. Это катастрофа!».
На опубликованном видео электрик Александр посоветовал местным жителям до мая не пользоваться электроприборами и не включать бойлеры. В качестве альтернативы он предложил: «Став кастрюлю на газ и грей воду, чтоб помыть яйца».
Между тем, управляющая компания Оболонского района пояснила, что ремонт электрических сетей жильцы должны оплачивать самостоятельно. В заявлении говорится, что из-за длительной эксплуатации сети нуждаются в капитальном ремонте, а совладельцы квартир несут ответственность за содержание общего имущества, включая электрические системы.
Киевляне должны за свой счет ремонтировать электрические сети в своем многоквартирном доме, где постоянно пропадает свет и горит щитовая.
Компания уточнила, что существует программа софинансирования ремонта в Киеве, но получение средств из городского бюджета может занять несколько лет.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения света и порекомендовал киевлянам заранее запастись продуктами и медикаментами.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены. Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт полностью разрушена.
Время подачи электроэнергии в Киеве сократили на три часа.