Электрик посоветовал киевлянам выбросить элкторчайники до мая

Электрик посоветовал жителям Киева выбросить элкторчайники до мая

Tекст: Вера Басилая

Жители дома на улице Сержа Лифаря, 5 в Киеве сообщили, что электрик из ЖЭК 305 отключил электричество в лифтах сразу во всех 16 подъездах.

Один из жителей отметил: «У нас проживают инвалиды, старые люди, маленькие дети, не могут выйти, скорые забрать людей. Это катастрофа!».

На опубликованном видео электрик Александр посоветовал местным жителям до мая не пользоваться электроприборами и не включать бойлеры. В качестве альтернативы он предложил: «Став кастрюлю на газ и грей воду, чтоб помыть яйца».

Между тем, управляющая компания Оболонского района пояснила, что ремонт электрических сетей жильцы должны оплачивать самостоятельно. В заявлении говорится, что из-за длительной эксплуатации сети нуждаются в капитальном ремонте, а совладельцы квартир несут ответственность за содержание общего имущества, включая электрические системы.

Киевляне должны за свой счет ремонтировать электрические сети в своем многоквартирном доме, где постоянно пропадает свет и горит щитовая.

Компания уточнила, что существует программа софинансирования ремонта в Киеве, но получение средств из городского бюджета может занять несколько лет.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения света и порекомендовал киевлянам заранее запастись продуктами и медикаментами.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что блоки Бурштынской и Добротворской АЭС были разгружены. Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт полностью разрушена.

Время подачи электроэнергии в Киеве сократили на три часа.