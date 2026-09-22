ФСБ задержала в Севастополе агента военной разведки Украины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчину подозревают в госизмене и участии в террористической организации, возбуждено уголовное дело, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным спецслужбы, молодой человек сам вышел на связь с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины. Он использовал для этого закрытую группу запрещенной в России террористической организации в Telegram.

Выполняя поручения украинского куратора, россиянин вел разведку объектов Черноморского флота в Севастополе. Он фотографировал военные объекты на мобильный телефон и пересылал снимки противнику. При обыске дома у фигуранта нашли телефон с перепиской, подтверждающей его незаконную деятельность.

Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд уже отправил подозреваемого под арест, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

В августе силовики задержали готовившего диверсию против моряка Черноморского флота крымчанина.

Чуть ранее сотрудники ФСБ обнаружили у другого жителя Севастополя тайники со взрывчаткой.

В прошлом году суд приговорил еще одного агента к 14 годам колонии за передачу фотографий российских кораблей.