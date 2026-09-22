Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
ФСБ задержала в Севастополе агента военной разведки Украины
В Севастополе задержали россиянина, который по заданию украинской военной разведки фотографировал и передавал противнику данные о расположении объектов Черноморского флота, сообщили в ФСБ.
Мужчину подозревают в госизмене и участии в террористической организации, возбуждено уголовное дело, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По данным спецслужбы, молодой человек сам вышел на связь с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины. Он использовал для этого закрытую группу запрещенной в России террористической организации в Telegram.
Выполняя поручения украинского куратора, россиянин вел разведку объектов Черноморского флота в Севастополе. Он фотографировал военные объекты на мобильный телефон и пересылал снимки противнику. При обыске дома у фигуранта нашли телефон с перепиской, подтверждающей его незаконную деятельность.
Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Суд уже отправил подозреваемого под арест, он сотрудничает со следствием и дает признательные показания.
В августе силовики задержали готовившего диверсию против моряка Черноморского флота крымчанина.
Чуть ранее сотрудники ФСБ обнаружили у другого жителя Севастополя тайники со взрывчаткой.
В прошлом году суд приговорил еще одного агента к 14 годам колонии за передачу фотографий российских кораблей.