Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Красный Крест назвал число пропавших без вести на Украине
Число пропавших без вести во время украинского конфликта достигло 275 тысяч
За время вооруженного противостояния на Украине бесследно исчезли 275 тыс. человек, при этом ежемесячно фиксируется около 10 тыс. новых подобных случаев, сообщила президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер.
С начала конфликта между Россией и Украиной количество пропавших без вести составило 275 тыс. человек, пишут «Ведомости».
Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер уточнила, что гуманитарная организация фиксирует в среднем десять тысяч новых случаев ежемесячно.
«За последние четыре года мы добились значительного прогресса в гуманитарных вопросах. Я очень рада, что нам удалось увеличить число ответов, которые получают семьи, разыскивающие своих родственников», – заявила Сполярич-Эггер.
В 2025 году МККК изменил методику учета запросов на розыск. Теперь в статистику включаются не только формализованные, но и предварительные обращения, что привело к общему росту показателей. Поиском гражданских лиц в России занимается Российский Красный Крест, взаимодействуя с государственными органами.
Специалисты РКК анализируют обращения, запрашивают данные через компетентные ведомства и активно сотрудничают с МККК. Организация также предоставляет психологическую и гуманитарную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Юрист Илья Рачков пояснил, что международное гуманитарное право обязывает государства сотрудничать с Красным Крестом. Допуск специалистов через линию фронта является прагматичным использованием проверенного механизма для решения острых проблем, добавил эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина продолжают обмен списками пропавших без вести военнослужащих.
В августе Международный комитет Красного Креста отказался комментировать судьбу пропавших жителей Курской области.
Весной текущего года эта организация обработала лишь 17 тыс. обращений по поиску исчезнувших людей из поступивших 243 тысяч.