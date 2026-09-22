Число пропавших без вести во время украинского конфликта достигло 275 тысяч

Tекст: Ольга Иванова

С начала конфликта между Россией и Украиной количество пропавших без вести составило 275 тыс. человек, пишут «Ведомости».

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер уточнила, что гуманитарная организация фиксирует в среднем десять тысяч новых случаев ежемесячно.

«За последние четыре года мы добились значительного прогресса в гуманитарных вопросах. Я очень рада, что нам удалось увеличить число ответов, которые получают семьи, разыскивающие своих родственников», – заявила Сполярич-Эггер.

В 2025 году МККК изменил методику учета запросов на розыск. Теперь в статистику включаются не только формализованные, но и предварительные обращения, что привело к общему росту показателей. Поиском гражданских лиц в России занимается Российский Красный Крест, взаимодействуя с государственными органами.

Специалисты РКК анализируют обращения, запрашивают данные через компетентные ведомства и активно сотрудничают с МККК. Организация также предоставляет психологическую и гуманитарную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Юрист Илья Рачков пояснил, что международное гуманитарное право обязывает государства сотрудничать с Красным Крестом. Допуск специалистов через линию фронта является прагматичным использованием проверенного механизма для решения острых проблем, добавил эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина продолжают обмен списками пропавших без вести военнослужащих.

В августе Международный комитет Красного Креста отказался комментировать судьбу пропавших жителей Курской области.

Весной текущего года эта организация обработала лишь 17 тыс. обращений по поиску исчезнувших людей из поступивших 243 тысяч.