Кинолог рассказал о главной роли собак в зоне СВО

Кинолог Мухин: Собака для бойцов СВО – это живой локатор

Tекст: Олег Исайченко

«Главная роль у собаки в СВО – это охрана. Допустим, когда мы были в лесу под Изюмом, от «ночников» и тепловизоров толку не было, нас спасал нюх и слух моей овчарки Сармата. Собака все слышит и чует на большом расстоянии. Когда Сармат, сидя на бруствере, начинал втягивать воздух в определенном направлении и рычать, мы знали: идет чужак, и открывали огонь», – рассказал участник СВО, кинолог Андрей Мухин.

«Мы успевали спрятаться, занять позиции, и ответка по нам шла уже с большого расстояния, а не в упор. Тогда мы находились на самой линии соприкосновения. Под Изюмом между первой нашей позицией и противником было 80 метров. Вторая позиция – уже 250 метров. В общем, собака – это живой локатор, прибор ночного видения, тепловизор», – указал он.

«Благодаря Сармату у нас не было погибших, только контуженные и легкораненые. Разведка противника к нам ни разу близко не подошла. Наша позиция для них осталась неразгаданной. А на других опорных пунктах доходило до того, что ребята сходились в рукопашную с врагом», – рассказал собеседник.

«Также Сармат слышал приближение снарядов и сразу бежал в укрытие, и мы за ним. Он слышал и жужжание коптеров гораздо раньше нас. Если он смотрит в небо, мы становились за деревья и начинали ждать атаки с воздуха. Причем я специально не готовил Сармата к этому», – добавил Мухин.

«А когда я был под Сватово, у нас тоже были собаки – дворняжки. Они тоже лаяли, бегали, если что-то чуяли, тоже поднимали лай. Так получается, что наши ребята подбирают брошенных собак к себе в подразделения, подкармливают, а собаки платят им своей верностью и службой», – резюмировал он.

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Ранее в четверг начальник управления Росгвардии по ЛНР Бузжигит Мамаев вручил награды 16 кинологам Росгвардии, МВД, Минобороны и УФСИН, которые выполняют задачи в зоне СВО. Мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Острая Могила», сообщает ТАСС.

Начальник центра кинологической службы МВД по ЛНР Андрей Погорелый сообщил: чтобы подготовить собаку к разминированию, к поиску взрывчатки, нужно минимум полтора года. По его словам, после обучения собака проходит тестирование и начинает работать.

Начальник кинологической службы управления Росгвардии по ЛНР с позывным «Мастер» добавил, что в ЛНР кинологи-росгвардейцы работают с собаками, подготовленными на минно-разыскную (поиск оружия и боеприпасов) и патрульную работу во время задержания нарушителей.