Tекст: Вера Басилая

В Международном комитете Красного Креста отклонили просьбу журналистов прояснить ситуацию с пропавшими в 2024 году жителями Курской области, передает РИА «Новости». Речь идет о 300 гражданах, бесследно исчезнувших после нападения украинских вооруженных сил.

На прошлой неделе российский омбудсмен Яна Лантратова рассказала о результатах поисков. По ее данным, из 2176 потерянных граждан судьба 300 человек до сих пор не установлена, хотя прошло уже два года.

«По общему правилу, МККК никогда публично не комментирует конкретные случаи исчезновения людей. Мы сопереживаем их семьям, которые стремятся узнать, что случилось с их близкими», – заявили в пресс-службе организации.

Лантратова рассказала, что при содействии МККК удалось отыскать 1,7 тыс. россиян, из которых более 1 тыс. благополучно вернулись к родным. Поиски продолжаются даже спустя длительное время.

Специальное бюро по розыску в рамках конфликта работает в Женеве с марта 2022 года. Структура выступает нейтральным посредником, собирая данные о потерянных военных и гражданских лицах.

В начале августа уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о неизвестной судьбе 302 жителей Курской области.

Губернатор региона Александр Хинштейн заявил об официальном отрицании украинской стороной нахождения этих людей на своей территории.

Ранее аппарат омбудсмена совместно с Международным Комитетом Красного Креста установил местонахождение свыше 1,7 тыс. граждан России.