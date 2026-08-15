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Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области
Расчеты САУ «Мста-С» группировки «Восток» уничтожают резервы ВСУ в Запорожской области. сообщило Министерство обороны.
Военнослужащие артиллерийских подразделений не позволяют украинским силам перегруппироваться. Экипажи самоходных артиллерийских установок «Мста-С», входящие в состав группировки войск «Восток», успешно поражают цели на линии боевого соприкосновения, следует из сообщения в Max Минобороны.
В результате точной работы артиллеристов были уничтожены резервы Вооруженных сил Украины, переброшенные в Запорожскую область.
В прошлом месяце артиллеристы группировки «Восток» разбили укрытия противника в Запорожской области.