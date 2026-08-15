Число жертв разрушительного землетрясения в Индонезии возросло до 20 человек

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 20 человек

Tекст: Мария Иванова

Количество жертв сильного землетрясения в Индонезии достигло 20 человек, передает агентство Reuters. Ранее поступала информация лишь о пяти погибших.

«По меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков, произошедших в субботу у восточного побережья Индонезии», – заявили в спасательной службе страны.

Тела погибших были найдены в районе портового города Маумере. Там же зафиксировано шесть пострадавших, еще двое остаются под завалами, отмечает РИА «Новости».

Из-за стихийного бедствия около двух тыс. человек были эвакуированы в округе Нагакео провинции Восточная Нуса-Тенгара, расположенном вблизи эпицентра. В этом районе повреждены жилые дома, склады и правительственные здания. На дорогах возникли пробки, местами отключено электричество и нарушена связь.

Спасатели до сих пор не могут добраться до пострадавшего округа Нагакео на автомобилях из-за сошедших оползней. Подземные толчки были зафиксированы в ночь на субботу Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром неподалеку от острова Флорес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. В провинции Восточная Нуса-Тенгара стихия повредила жилые дома и медицинские учреждения.

В июне в результате подземных толчков в центральной части страны погиб один человек.