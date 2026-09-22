Польские военные сообщили о дроне рядом с американской базой ПРО в Редзикове

Tекст: Мария Иванова

Министерство национальной обороны Польши прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о дроне над американской базой в Редзикове. По словам ведомства, гражданский дрон находился примерно в километре от базы и не представлял угрозы, оставаясь под наблюдением систем ПВО, передает РИА «Новости».

В сообщении уточняется, что аппарат не летал прямо над базой, но нарушил зону запрета полетов для беспилотников.

Польское Минобороны также заявило, что военные определили местонахождение оператора дрона, однако подробностей о его судьбе не приводится.

На базе в Редзикове на севере Польши расположена наземная система противоракетной обороны США Aegis Ashore, которая входит в европейскую архитектуру ПРО и является частью системы ПРО НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году представитель МИД России Мария Захарова заявила об угрозе ядерной опасности из-за размещения американской базы ПРО в Польше.

Осенью 2024 года в НАТО впервые признали направленность этой базы против России.