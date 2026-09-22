ВОЗ: Из-за эскалации конфликта в Йемене погибли более 160 человек

ВОЗ сообщила о гибели более 160 человек за шесть дней конфликта в Йемене

Tекст: Мария Иванова

Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям министерства здравоохранения и народонаселения за этот период зафиксировал 680 новых пострадавших, из которых 516 получили ранения, а 164 погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети ВОЗ.

Обострение ситуации в Йемене началось в середине июля после удара проправительственных войск по аэропорту Саны в момент приземления самолета из Ирана с руководством хуситов.

Хуситы возложили ответственность за атаку на Саудовскую Аравию и объявили ей войну до снятия блокады с подконтрольных им территорий.

В ходе боевых действий они добились продвижения на юго-западе и западе страны, взяв под контроль побережье Красного моря и населенные пункты около Баб-эль-Мандебского пролива, в том числе порт Эль-Моху.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Саудовской Аравии из-за падения обломков беспилотника погиб гражданин Йемена.

В середине сентября йеменские силы отразили наступление хуситов на Мариб.

В середине месяца Саудовская Аравия столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков из-за постоянных атак хуситов.