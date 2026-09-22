Армия ЦАР и российские инструкторы освободили восемь заложников

Tекст: Вера Басилая

Военнослужащие Вооруженных сил Центрально-Африканской Республики (FACA) совместно с российскими специалистами освободили восемь заложников, захваченных боевиками, передает ТАСС. В числе спасенных оказались дети.

По данным министерства национальной обороны ЦАР, 18 сентября банда из 25 боевиков напала на жителей деревни Мадамазума на востоке страны. Военные и союзные силы оперативно выдвинулись в район инцидента и начали преследование.

«21 сентября в 20 км северо-восточнее Мадамазумы преследовавшие настигли бандгруппу. В бою освобождены восемь мирных жителей, включая детей, двое боевиков уничтожены, на месте боя изъято военное имущество», – сообщили в ведомстве. Потерь среди правительственных и союзных сил нет.

Операция по ликвидации остатков угандийской группировки «Армия сопротивления Господа» продолжается. Российские военные инструкторы находятся в ЦАР с 2018 года по приглашению властей для подготовки местных солдат и обеспечения безопасности.

Ранее африканский корпус Минобороны помог отразить атаку боевиков на аэропорт Ниамеи.

В сентябре прошлого года российские инструкторы и солдаты армии ЦАР ликвидировали 17 боевиков недалеко от города Буар.

Правительство ЦАР при поддержке российских специалистов вернуло под контроль почти всю территорию страны.