Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.20 комментариев
Российские инструкторы вытеснили боевиков из ЦАР
Российские военные специалисты помогли ЦАР восстановить конституционный порядок
Правительство Центрально-Африканской Республики с помощью российских инструкторов вернуло под контроль почти всю территорию, восстановив конституционный порядок в стране.
Как сообщает ТАСС, правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) восстановило конституционный порядок, что стало возможным благодаря участию российских военных специалистов. Александр Иванов, директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), заявил в интервью, что российские инструкторы оказали значительную поддержку в кризисный период.
Иванов отметил, что за последние пять лет ситуация в ЦАР кардинально изменилась: российские инструкторы помогли правительству вернуть под контроль практически всю территорию страны. В 2020 году, в острой фазе кризиса, боевики подошли к столице ЦАР – Банги. Благодаря совместным действиям российских военных специалистов и Вооруженных сил ЦАР, удалось не только защитить столицу, но и избавиться от основной массы боевиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, в ходе которого лидеры обсудили вопросы безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом. ЦАР выразила благодарность России за снятие эмбарго на алмазы, что способствовало развитию экономических связей между странами. Около тысячи боевиков сдались российским военным в ЦАР, что стало важным шагом в стабилизации региона и укреплении безопасности.