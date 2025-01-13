Российские военные специалисты помогли ЦАР восстановить конституционный порядок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) восстановило конституционный порядок, что стало возможным благодаря участию российских военных специалистов. Александр Иванов, директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), заявил в интервью, что российские инструкторы оказали значительную поддержку в кризисный период.

Иванов отметил, что за последние пять лет ситуация в ЦАР кардинально изменилась: российские инструкторы помогли правительству вернуть под контроль практически всю территорию страны. В 2020 году, в острой фазе кризиса, боевики подошли к столице ЦАР – Банги. Благодаря совместным действиям российских военных специалистов и Вооруженных сил ЦАР, удалось не только защитить столицу, но и избавиться от основной массы боевиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, в ходе которого лидеры обсудили вопросы безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом. ЦАР выразила благодарность России за снятие эмбарго на алмазы, что способствовало развитию экономических связей между странами. Около тысячи боевиков сдались российским военным в ЦАР, что стало важным шагом в стабилизации региона и укреплении безопасности.