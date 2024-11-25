ЦАР выразила благодарность России за снятие эмбарго на алмазы

Туадера поблагодарил Путина за помощь в снятии эмбарго на экспорт алмазов из ЦАР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Туадера выразил признательность президенту России Владимиру Путину за помощь в снятии эмбарго на экспорт алмазов.

Как передает ТАСС, благодарственное послание было направлено через посольство России в Банги.

В своем обращении Туадера отметил ключевую роль министра финансов России Антона Силуанова и российских экспертов. Он подчеркнул, что их усилия были направлены на восстановление мира и безопасности в республике, что стало возможно благодаря снятию ограничений на торговлю алмазами.

Посольство указало, что устранение санкций создает благоприятные условия для устойчивого экономического роста ЦАР. Это также способствует улучшению уровня жизни населения, предоставляя новые возможности для экономического развития и стабильности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) отменили визы для дипломатов и служащих, а президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, обсуждая вопросы безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом.