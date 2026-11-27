Обитающий в Красноярске манул Борис набрал более 7 кг к зиме

Tекст: Дмитрий Зубарев

За неделю кот прибавил 300 граммов и намерен побороться за звание самого круглого манула страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«Борис не просто набирает вес – он методично, с достоинством движется к званию самого круглого манула России. Если бы существовал олимпийский комитет по зажировке, он бы уже требовал допинг-пробу. Но у Бориса допинг легальный: мыши, мясо, курица, молочко, перепелиные яйца и полное отсутствие угрызений совести», – сообщили в учреждении.

Сотрудники зоопарка отметили хороший аппетит животного. Процесс накопления жира начался 1 сентября под контролем специалистов. В прошлом году Борис набрал к зиме 6,4 кг.

Манул родился в Новосибирске в 2023 году и переехал в Красноярск в августе 2025 года. Главный медийный конкурент Бориса – манул Тимофей из Московского зоопарка, который тоже активно готовится к холодам и ранее достиг веса в пять килограммов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о начале активного набора веса к зиме у амурской кошки Зары и камышового кота Заури.

Также обитающий в Московском зоопарке палласов кот Тимофей приступил к традиционной осенней зажировке для подготовки к холодам.

Кроме того, после наступления осени манул Тимофей увеличил свою массу тела со стартовых показателей до пяти килограммов.