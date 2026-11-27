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Белоусов поручил внедрить ИИ для обработки звонков в Военно-социальном центре
Минобороны решило использовать искусственный интеллект для помощи бойцам СВО
Министр обороны России Андрей Белоусов проконтролировал работу Военно-социального центра и распорядился до конца года запустить новую систему обработки обращений с применением роботов и искусственного интеллекта.
Глава военного ведомства наметил основные направления дальнейшего развития центра. В частности, планируется увеличить долю автоматизированной обработки звонков военнослужащих и членов их семей, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
До конца года будет внедрена новая схема работы с запросами. Вместо долгого ожидания на линии заявителя будет опрашивать специальный робот. Он зафиксирует обращение, после чего перезвонит с готовым ответом, который сформирует оператор с помощью искусственного интеллекта.
Кроме того, ведомство продолжит работу по увеличению количества дней личного приема инспекторами Военно-социального центра. Записаться на встречу можно будет заранее через портал государственных услуг на базе региональных подразделений фонда «Защитники Отечества».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин заявил о необходимости учитывать военно-учетные специальности при трудоустройстве вернувшихся бойцов.
Ранее глава военного ведомства Андрей Белоусов назвал внедрение современных технологий одним из главных направлений работы.
Также Министерство обороны анонсировало введение рейтинга регионов по уровню социальной поддержки участников спецоперации.