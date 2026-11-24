Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Минтруд предложил переводить военные специальности бойцов СВО в гражданские
Навыки командиров и механиков из зоны СВО предложили адаптировать для бизнеса
Заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин заявил о необходимости учитывать военно-учетные специальности при трудоустройстве вернувшихся из зоны специальной военной операции бойцов.
Фракция «Единая Россия» представила в Государственной Думе корпоративный стандарт адаптации участников специальной военной операции для интеграции их навыков в мирную жизнь, передает ТАСС.
«При подготовке к найму действительно важно, имею в виду, что не у всех участников специальной военной операции есть профессиональное образование, учитывать те военно-учетные специальности, которыми ребята обладают. Это не всегда просто, но очевидно, что можно перевести в гражданские компетенции вус командира, водителя-механика, служащего штаба и т. д.», – сказал Платыгин.
Замминистра добавил, что при готовности компании принять на работу ветерана с инвалидностью требуется обеспечить подготовку рабочего места. Государство выделяет работодателям средства на оборудование таких позиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о создании программного обеспечения для реабилитации участников спецоперации после выписки из медучреждений.
Ранее Государственная дума приняла законопроект об учете боевого опыта бойцов в стаже муниципальной службы.
Также сенатор Дарья Лантратова отметила важность перевода военных специальностей вернувшихся с фронта людей в гражданские.