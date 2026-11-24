Навыки командиров и механиков из зоны СВО предложили адаптировать для бизнеса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фракция «Единая Россия» представила в Государственной Думе корпоративный стандарт адаптации участников специальной военной операции для интеграции их навыков в мирную жизнь, передает ТАСС.

«При подготовке к найму действительно важно, имею в виду, что не у всех участников специальной военной операции есть профессиональное образование, учитывать те военно-учетные специальности, которыми ребята обладают. Это не всегда просто, но очевидно, что можно перевести в гражданские компетенции вус командира, водителя-механика, служащего штаба и т. д.», – сказал Платыгин.

Замминистра добавил, что при готовности компании принять на работу ветерана с инвалидностью требуется обеспечить подготовку рабочего места. Государство выделяет работодателям средства на оборудование таких позиций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о создании программного обеспечения для реабилитации участников спецоперации после выписки из медучреждений.

Ранее Государственная дума приняла законопроект об учете боевого опыта бойцов в стаже муниципальной службы.

Также сенатор Дарья Лантратова отметила важность перевода военных специальностей вернувшихся с фронта людей в гражданские.