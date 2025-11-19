Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО

Министр обороны Белоусов поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава ведомства Андрей Белоусов на межведомственном совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым и замглавы Минэкономразвития Алексеем Херсонцевым, а также представителями региональных властей обсудил ускорение получения мер соцподдержки участниками СВО.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В ходе обсуждения было отмечено, что особый акцент сейчас делается на цифровизацию услуг и проактивное оформление всех мер поддержки через портал «Госуслуги» и МФЦ.

В прошлом году был запущен сервис выдачи справок об участии в спецоперации в электронном формате, что позволило ускорить получение социальной поддержки. По словам Белоусова, за прошедший период этим сервисом воспользовались более 3 млн человек, а уже к маю 2025 года началась работа по проактивному предоставлению льгот для всех категорий нуждающихся. Гражданам теперь достаточно посетить «Госуслуги» или ближайший МФЦ без необходимости предоставлять бумажные документы.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что цифровая система работает стабильно и с мая позволила выдать уже больше 600 тыс. справок только через «Госуслуги».

В завершение совещания глава Минобороны дал поручение разработать рейтинг регионов по объему предоставляемых мер поддержки и эффективности информирования граждан через цифровые сервисы и местные МФЦ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину, что участники спецоперации обеспечены всеми необходимыми мерами поддержки.