Tекст: Дарья Григоренко

Впервые со дня основания у Центрально-Африканской Республики появится железная дорога протяжённостью более 1 тыс. километров.

«Президент запустил проект строительства железной дороги. Это будет первый, беспрецедентный случай в истории Центрально-Африканской Республики», – подчеркнул Нгамана, передает ТАСС.

ЦАР не имеет выхода к морю, а импортируемые в страну продукты и товары поступают только автомобильным транспортом, что значительно увеличивает их стоимость. Строительство железнодорожной линии до камерунского порта позволит использовать поезда для поставки продукции, за счет чего снизятся расходы на перевозку и конечные цены.

По словам Нгаманы, первый камень железной дороги уже заложен. Он также отметил, что президент Фостен-Арканж Туадера намерен продолжить реализацию проекта в случае победы на предстоящих выборах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Африканский континент становится одним из ключевых участников глобальных политических процессов, постепенно укрепляя своё влияние в формирующейся многополярной системе мира.