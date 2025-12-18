18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.3 комментария
В ЦАР решили построить первую в стране железную дорогу
В Центрально-Африканской Республике в ближайшие два-три года будет построена первая железная дорога, которая соединит столицу страны Банги с портом Камеруна, сообщил первый вице-спикер Национальной ассамблеи Эварист Нгамана.
Впервые со дня основания у Центрально-Африканской Республики появится железная дорога протяжённостью более 1 тыс. километров.
«Президент запустил проект строительства железной дороги. Это будет первый, беспрецедентный случай в истории Центрально-Африканской Республики», – подчеркнул Нгамана, передает ТАСС.
ЦАР не имеет выхода к морю, а импортируемые в страну продукты и товары поступают только автомобильным транспортом, что значительно увеличивает их стоимость. Строительство железнодорожной линии до камерунского порта позволит использовать поезда для поставки продукции, за счет чего снизятся расходы на перевозку и конечные цены.
По словам Нгаманы, первый камень железной дороги уже заложен. Он также отметил, что президент Фостен-Арканж Туадера намерен продолжить реализацию проекта в случае победы на предстоящих выборах.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Африканский континент становится одним из ключевых участников глобальных политических процессов, постепенно укрепляя своё влияние в формирующейся многополярной системе мира.