Лавров заявил о росте роли Африки в мировой политике
Африканский континент становится одним из ключевых участников глобальных политических процессов, постепенно укрепляя своё влияние в формирующейся многополярной системе мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Африканский континент становится одной из опор формирующегося многополярного миропорядка и будет играть все более значимую роль в глобальной политике, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД.
Он подчеркнул: «В наших контактах с африканскими друзьями мы замечаем то, что я бы назвал вторым пробуждением Африки».
По словам Лаврова, Африка движется к тому, чтобы распоряжаться своими ресурсами и богатствами прежде всего в интересах своих национальных экономик, при этом оставаясь открытой для международного сотрудничества. Министр отметил, что эта тенденция подтверждает возрастающую роль Африканского континента в мировой политике, экономике и финансах.
Также Лавров сообщил, что российская сторона планирует обсудить с африканскими партнерами подготовку к третьему саммиту Россия – Африка на предстоящей министерской встрече в Каире. Конференция пройдет в столице Египта через три дня, где стороны подведут промежуточные итоги совместного плана действий и приступят к детальному обсуждению будущего саммита, который намечен на 2026 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Джулиана Лумумба отметила, что Россия и страны Африки разделяют общие ценности, такие как справедливость и независимость.
Москва развивает партнерские отношения с африканскими государствами, акцентируя внимание на поддержке их политической и экономической независимости.