Прохожий обезвредил преступника во время стрельбы в Сиднее
Случайный прохожий вырвал из рук оружие у одного из людей, устроивших стрельбу на пляже Бондай в Сиднее.
Случайный прохожий обезвредил одного из стрелявших на пляже Бондай в Сиднее, передает ТАСС. Инцидент произошел во время мероприятия в честь еврейского праздника Ханука. По данным газеты The Sydney Morning Herald, очевидец сумел выхватить оружие у нападавшего, предотвратив дальнейшие жертвы.
Как сообщает телеканал ABC, полиция штата Новый Южный Уэльс заявила, что преступники были нейтрализованы. Представитель полиции отметил: «Стрелявшие были нейтрализованы полицией, и никакой угрозы для населения больше нет». Нападавших было двое: один из них был застрелен, второй получил ранение и сейчас находится под стражей.
В результате атаки погибли не менее 10 человек, еще как минимум 13 получили ранения. Власти отмечают, что целью нападения были участники праздничного мероприятия. Сейчас на месте ЧП работают следственные органы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате стрельбы, которую устроил 60-летний мужчина в Сиднее, пострадали 17 человек. Австралиец, который ранее совершил бойню в Новой Зеландии, имел связи с правыми радикалами.