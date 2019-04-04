Установлена связь устроившего бойню в Новой Зеландии австралийца с правыми радикалами

Арестованный и подозреваемый в стрельбе в двух мечетях новозеландского Крайстчерча 28-летний Брентон Таррант был связан с крайне правыми радикалами Австралии, пишет Reuters.

К такому выводу Reuters пришло, проанализировав фотографии в Facebook Тарранта и снимки основателя сообщества Lads (буквальный перевод – «Братва») Тома Сьюэлла в Instagram. Агентство поясняет, что движение Lads, действующее в Мельбурне и Сиднее, – это одна из наиболее известных экстремистских групп Австралии. Члены Lads пропагандируют жизнь без наркотиков и физическую активность, а также идеи «белого сопротивления» и исламофобии.

В прошлом году движение проникло в молодежное крыло Национальной партии Австралии, входящей в правящее коалиционное правительство. Позднее его сторонники были изгнаны оттуда из-за крайне правых взглядов.

Эта группа вновь привлекла внимание правоохранителей после стрельбы в мечетях Крайстчерча. В течение нескольких часов после инцидента сторонники Lads веселились в закрытой группе в Facebook, говорится в статье. После событий в Крайстчерче страница Lads в социальной сети была закрыта.

Сьюэлл, лидер Lads, говорил, что он и другие члены сообщества были опрошены Австралийской службой безопасности и разведки (ASIO) по поводу событий в Новой Зеландии. В ASIO заявили, что не комментируют оперативные вопросы, но сообщили, что служба предупреждена об угрозе со стороны людей «с крайне правыми взглядами».

За несколько минут до атаки Таррант опубликовал в социальной сети 8Chan ссылки на видеотрансляцию и сказал: «Вы лучшие парни и лучшая группа кобберов, о которой только можно мечтать». В австралийском сленге слово «коббер» означает друга и используется австралийскими белыми националистами, пишет Reuters.

Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападение транслировалось в Сети, а перед этим был опубликован националистический манифест, содержание которого позднее было запрещено новозеландскими властями. Единственным подозреваемым в нападениях является 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он находится под арестом.