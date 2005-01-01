Возросло число жертв стрельбы в Новой Зеландии

Cаудовский подданный Мохсен аль-Мазини, раненый во время стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, умер в пятницу вечером, об этом сообщил глава МИД королевства Ибрахим аль-Асаф.

«Один из раненых проходит лечение, а другой в пятницу вечером отправился к Аллаху», – приводит его слова РИА «Новости».

Таким образом число погибших достигло 50 человек, почти столько же госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Отец другого саудовского подданного, подростка Асиля аль-Ансари, раненного во время теракта, подтвердил, что физическое состояние мальчика нормальное, но он нуждается в психологической реабилитации после увиденной бойни.

Ранее сообщалось о 49 погибших.

Напомним, Окружной суд Крайстчерча оставил под стражей обвиняемого в убийстве во время нападения на мечеть 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. По данным правоохранителей, он виновен как минимум в одном убийстве в мечети. Австралийцу собираются предъявить и другие обвинения, детали которых пока не раскрываются.

Сообщается, что Брентон Харрисон Таррант, проживавший последние несколько лет в новозеландском Данидине, в зале суда «не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты».

Напомним, в пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба. По словам свидетелей, нападавшие сначала заблокировали двери мечетей, а затем открыли огонь. В этот момент внутри зданий в общей сложности могли находиться около 500 человек.

Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а также оставили националистический ксенофобский манифест.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что действия радикалов являются ответом на леволиберальный поворот политики в странах англосаксонского мира и еврозоны, который вызывает сильнейшее раздражение в обществе.