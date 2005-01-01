Эксперт объяснил причину страшного теракта в Новой Зеландии

«Главное не то, что эти теракты есть, а то, что нет устойчивого умного сопротивления, несмотря на рост отторжения либеральной политики в обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Василий Колташов. Он пояснил, почему в Новой Зеландии произошел один из самых страшных терактов за всю историю страны.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что это ответ на леволиберальный поворот политики в странах англосаксонского мира и еврозоны. Он вызывает сильнейшее раздражение в обществе, которое нельзя выражать легальными способами.

Люди, представляющие наиболее передовые слои этого буржуазного общества, воспитанные в этике протестантского труда, равенства полов и представительной формы правления, оказываются под давлением либерального идеологического фронта, подчеркнул Колташов. Позитивная дискриминация диктует коренному населению, что оно должно признавать право на культурные особенности, в том числе на радикальный ислам. «Бить женщин и заставлять их носить ужасную черную одежду – это культурная особенность, а выражать несогласие нельзя, мы вас объявим фашистами, гитлеропоклонниками», – продолжил эксперт.

Колташов полагает, что подобная политика властей западных стран расщепляет общество и направлена на удержание его под контролем: «То есть на ликвидацию той демократии, которой мейнстримные западные либералы кичатся». Эксперт назвал это явление политикой ложной гуманности. В результате не может возникнуть организованное сопротивление в виде сильных профсоюзов и левых партий. И из-за роста «пассивной неприязни шокированного обывателя» и начинают происходить такие трагедии.

Напомним, в пятницу стало известно о стрельбе как минимум в двух мечетях Крайстчерча, 49 человек погибли. Полиция задержала четырех подозреваемых. Позже премьер-министр Австралии назвал произошедшее терактом.