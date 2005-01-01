Бойню в мечетях Новой Зеландии признали терактом

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что стрельба в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии, которую устроил австралиец, была терактом.

«Я осуждаю эту жестокую, экстремистскую, террористическую атаку правого толка, которая унесла жизни многих невинных новозеландцев», – передает его слова ТАСС.

Он подтвердил, что задержанный по делу о стрельбе в Новой Зеландии является австралийцем.

«Я могу подтвердить, что взятый под стражу человек ... является уроженцем Австралии», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее о том, что стрельбу устроил гражданин Австралии, сообщали СМИ. Появилась и информация о личности задержанного: это был уроженец австралийского города Графтон по имени Брентон Таррант.

Между тем, МИД Индонезии выясняет судьбу трех граждан страны, которые оказались в одной из мечетей Крайстчерча. По данным главы ведомства Ретно Марсуди, всего в мечети было шестеро индонезийцев, однако троим удалось спастись.

Она выступила с «резким осуждением случившегося» и выразила глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших, напомнив, что Индонезия является крупнейшим мусульманским государством в мире.

Напомним, стрельба произошла в двух мечетях в Новой Зеландии, в результате погибли не менее 27 человек, еще 30 ранены. Личность стрелка установлена, задержаны четыре человека.