Задержаны четверо подозреваемых в нападении на мечети в Новой Зеландии

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15 марта, пятница  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го - на саммите «Большой двадцатки».Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира - это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир - начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Шведы ищут повод для высылки российского дипломата

Посол в Стокгольме Виктор Татаринцев вынужден реагировать на страхи шведов перед РоссиейФото: facebook.com/RusEmbassySweden/
Посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции. Предположительно речь шла о возможной высылке российского дипломата, обвиняемого шведами в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (проще говоря, в шпионаже). Почему правительство Швеции просто не может объявить российского дипломата персоной нон грата?  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...

«Очередная» российская катастрофа отменяется

Павел Данилин, политолог
Джордж Сорос России, конечно, никакой не друг, но и он сегодня признает, что путинская Россия – это всерьез и надолго. Запад, похоже, все больше убеждается, что Путин – национальный лидер – органическая часть нации, выразитель ее чаяний. Подробности...
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Троллинг и манипуляция информацией – путь к поражению

Маринэ Восканян, политолог, координатор по международной работе Московского экономического форума (МЭФ)
Российским дипломатам не надо осваивать язык злорадства и язвительных твиттер-комментариев, а российским телеканалам – подавать информацию в стиле «пятиминуток ненависти». Единственный способ победить – жить по декларируемым принципам. Подробности...
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            Задержаны четверо подозреваемых в нападении на мечети в Новой Зеландии

            15 марта 2019, 08:59

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Полиция задержала четырех человек – троих мужчин и одну женщину – по обвинению в организации стрельбы в мечетях города Крайстчерч, сообщил комиссар Майк Буш.

            По словам Буша, подозреваемые доставлены в полицию, где с ними работают следователи, передает ТАСС со ссылкой на издание New Zealand Herald.

            Комиссар отметил, что «пока не установлено, сколько именно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однако следственные действия продолжаются».

            Представитель полиции также не смог назвать точное количество погибших, сказав лишь, что в ходе инцидента пострадало «значительное число людей».

            Представитель посольства России в Новой Зеландии сообщил, что, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет россиян.

            Напомним, стрельба произошла в двух мечетях в Новой Зеландии. Погибли не менее 27 человек, еще порядка 30 ранены. Личность стрелка уже установлена.


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