Задержаны четверо подозреваемых в нападении на мечети в Новой Зеландии

Полиция задержала четырех человек – троих мужчин и одну женщину – по обвинению в организации стрельбы в мечетях города Крайстчерч, сообщил комиссар Майк Буш.

По словам Буша, подозреваемые доставлены в полицию, где с ними работают следователи, передает ТАСС со ссылкой на издание New Zealand Herald.

Комиссар отметил, что «пока не установлено, сколько именно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однако следственные действия продолжаются».

Представитель полиции также не смог назвать точное количество погибших, сказав лишь, что в ходе инцидента пострадало «значительное число людей».

Представитель посольства России в Новой Зеландии сообщил, что, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет россиян.

Напомним, стрельба произошла в двух мечетях в Новой Зеландии. Погибли не менее 27 человек, еще порядка 30 ранены. Личность стрелка уже установлена.