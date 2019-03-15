Стрельбу открыли в двух мечетях и больнице в Новой Зеландии, погибли 27 человек

Очевидцы сообщают о стрельбе еще в одной мечети новозеландского Крайстчерча; кроме того, выстрелы раздались в городской больнице; по данным местных СМИ, в результате серии инцидентов со стрельбой погибли не менее 27 человек.

О стрельбе во второй мечети и городской больнице сообщает местный телеканал 1 News.

Первые выстрелы раздались в районе мечети пригорода Линвуд, передает РИА «Новости».

Новозеландская полиция сообщает о задержании одного человека в связи со стрельбой в мечети.

Ранее сообщалось о шести погибших. Отделение интенсивной терапии готовилось принять еще 40-50 пострадавших.

В больницы поступили не менее 30 раненых, передает ТАСС со ссылкой на газету Otago Daily Times.

По словам очевидцев, стрельбу из автоматического оружия в мечети открыл мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца.