В мечети в Новой Зеландии открыли стрельбу, есть жертвы

Неизвестный открыл стрельбу в мечети города Крайстчерч на востоке Новой Зеландии; в момент инцидента в здании могли находиться до 300 человек, сообщает новозеландская полиция.

«В связи с серьезным инцидентом со стрельбой все школы Крайстчерча закрыты», – передает ТАСС сообщение местной полиции.

По данным газеты Otago Daily Times, жертвами стрельбы стали по меньшей мере шесть человек.

Местный информационный портал Stuff сообщает, что больница города Крайстчерч готовится принять от 40 до 50 раненых. Отмечается, что в госпиталь уже поступили шесть человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Власти просят горожан не посещать учреждение без крайней необходимости.

Как сообщает Radio New Zealand, в мечети во время инцидента могли находиться до 300 человек. По информации радиостанции, стрельбу из автоматического оружия открыл мужчина в шлеме, очках и куртке армейского образца, передает РИА «Новости».

К мечети стянуты подразделения вооруженной полиции. Жителей города просят не покидать домов.