Установлена личность стрелка в Новой Зеландии

Одним из нападавших, задержанным после стрельбы в мечетях Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант; предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный «манифест», в котором заявил о своих намерениях.

По информации New Zealand Herald, Таррант придерживается ультраправых взглядов. Его манифест появился в Сети за день до нападения. Мужчина призвал убить германского канцлера Ангелу Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

Эксперт по вопросам безопасности Артур Бьюкенен заявил телеканалу 1 News, что ознакомился с документом, опубликованным стрелком. По его оценке, составитель манифеста является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что инцидент со стрельбой в Крайстчерче стал одним из самых черных дней в истории страны. По ее словам, эти события являются «экстраординарным и беспрецедентным актом жестокости», для которой «нет места в Новой Зеландии». «Многие из пострадавших – члены мигрантских общин, Новая Зеландия их дом, они – это мы», – заявила Ардерн.

Новозеландский премьер не уточнила число погибших. По ее словам, в результате стрельбы есть «многочисленные жертвы».

Напомним, вооруженные люди вошли в расположенные рядом друг с другом мечети Аль-Нур и Линвуд около 13.45 по местному времени (04.46 мск) сразу после дневной молитвы, заблокировали входные двери и открыли стрельбу. По словам свидетелей, в этот момент в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. Также сообщалось, что выстрелы раздались в больнице города, однако подробности пока не уточняются.

По последним данным, погибли не менее 27 человек, еще порядка 30 человек доставлены в больницу с ранениями. Официально данные о числе погибших пока не называются. Полиция призывает жителей города не покидать домов, все школы и государственные учреждения закрыты.