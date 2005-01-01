Эксперт объяснил онлайн-трансляцию бойни в новозеландских мечетях

«Надевая на себя камеру, преступник хотел, чтобы все увидели, что это не простые бандиты, а люди со своей идеологией, которые расстреливают приверженцев конкретной религии», – заявил газете ВЗГЛЯД психиатр-криминалист Михаил Виноградов, комментируя расстрел мечети в Новой Зеландии.

Действия преступников имеют прямую взаимосвязь с компьютерными шутерами и агрессивными играми, уверен руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов.

«Агрессивные игры привлекают людей определенного типа личности: неустроенных в жизни, агрессивных, озлобленных; такие люди хотят чувствовать себя властителями мира, поэтому они идут убивать, стрелять, истязать. Как именно преступник связывал игру с реальностью, мы не поймем, разбираться в этом должны специалисты – при всей своей схожести каждый случай индивидуален», – подчеркнул Виноградов.

Собеседник отметил, что полицейским приходится удалять запись расстрела потому, что они боятся, что кто-то последует этому примеру, а также не хотят, чтобы люди видели такие страшные кадры.

По мнению Виноградова, несмотря на весь причиняемый вред, запрет шутеров неэффективен и практически нереализуем.

«Китай, например, жестко контролирует игры и интернет, но тем не менее уровень преступности у них принципиально не отличается от уровня преступности в соседних государствах. Запрет вызовет еще больший интерес к играм, да и потом всегда найдутся те, кто эти запреты обойдут», – уверен психиатр.

По словам эксперта, нынешний расстрел превосходит все предыдущие конфликты, случавшиеся на религиозной почве.

«Такой массовый расстрел случился впервые. Как бороться с агрессивными людьми, способными на такое, ответить я пока не готов», – признался Виноградов.

Собеседник также отметил, что ислам не является государственной религией Новой Зеландии, в стране насчитывается около 15 религиозных направлений, и следствию предстоит разобраться, почему преступники выбрали своей мишенью именно мусульманскую мечеть.

Напомним, в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой погибли 49 человек. Полиция задержала четырех подозреваемых. Позже премьер-министр Австралии назвал произошедшее терактом.