Twitter закрыл аккаунт предполагаемого стрелка в Новой Зеландии

Соцсеть Twitter закрыла аккаунт на имя Брентона Тарранта, который, предположительно, устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч.

Газета New Zealand Herald сообщает, что Twitter-аккаунт Тарранта закрыли, передает РИА «Новости».

Также полиция работает над удалением появившегося в Сети видео, связанного со стрельбой в мечетях. Правоохранители просят пользователей в Twitter не распространять ссылку с роликом.

Известно также, что в видео стрелок призывает подписаться на YouTube-канал популярного блогера PewDiePie.

Сам видеоблогер назвал «отвратительным» тот факт, что его имя оказалось косвенно связано с данным инцидентом.

«Все мои мысли и переживания сейчас с жертвами, родственниками и всеми, кого затронула эта трагедия», – написал он в Twitter.

В пятницу в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, погибли 40 человек. Личность подозреваемого установлена; в Сети появилось видео его задержания.

Также были задержаны его вероятные сообщники.