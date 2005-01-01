Число жертв бойни в мечетях Новой Зеландии достигло 40 человек

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что при стрельбе в новозеландском Крайстчерче погибли 40 человек.

Еще 20 пострадали, передает РИА «Новости».

Она также назвала стрельбу в мечети террористической атакой.

Ранее об этом заявлял премьер Австралии.

Ранее сообщалось о гибели 27 человек и 30 раненых. Стрельба произошла в двух мечетях в Новой Зеландии, личность стрелка установлена, задержаны четверо, в том числе одна женщина.