Опубликовано видео задержания одного из стрелков, устроивших бойню в мечетях в Новой Зеландии

В Сети появилось видео задержания мужчины, который подозревается в причастности к бойне в городе Крастчерч в Новой Зеландии.

Видео появилось в Twitter пользователя Zahid Mazhar.

На кадрах видно, как полицейские въехали в машину стрелка, после этого правоохранители вытащили мужчину, который находился за рулем, и повалили его на землю.

Update: New Zealand police says four people are in custody after shootings and that they found, secured IEDs amid mosque attacks. #Christchurch pic.twitter.com/JMBxumPJEl — Zahid Mazhar (@ZahidMtweets) 15 марта 2019 г.

В мечетях города Крайстчерч ранее в пятницу произошла стрельба, погибли 40 человек. Личность стрелка установлена – им оказался австралиец, также задержаны его сообщники, в том числе одна женщина.