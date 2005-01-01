Число жертв бойни в Новой Зеландии возросло до 49 человек

Число погибших в результате стрельбы в городе Крайстчерч в Новой Зеландии возросло до 49, сообщили в полиции.

«Общее число погибших составляет 49», – передает слова главы новозеландской полиции Майка Буша РИА «Новости».

Глава полиции Новой Зеландии добавил, что одному человеку уже предъявлены обвинения в убийстве после стрельбы в мечетях Крайстчерча, еще трое задержаны.

Ранее сообщалось о 40 убитых.

Стрельба произошла в пятницу в двух мечетях. Преступником оказался гражданин Австралии. По делу задержаны четыре человека. Инцидент называют терактом.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией.