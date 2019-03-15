Путин выразил соболезнования после бойни в Новой Зеландии

Президент Владимир Путин направил премьеру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в городе Крайстчерч, где в результате стрельбы погибли 40 человек, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все, причастные к этому преступлению, понесут заслуженное наказание», – приводит текст телеграммы сайт Кремля.

Путин также подчеркнул, что Россия разделяет скорбь людей, потерявших родных и близких в этой трагедии, и выразил надежду на скорейшее выздоровление всех раненых.

В пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, убиты 40 человек. Стрелком оказался гражданин Австралии. Задержаны четыре человека, в том числе одна женщина.