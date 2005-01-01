Трамп высказался о «белом национализме» после стрельбы в Новой Зеландии

Американский президент Дональд Трамп ответил на вопрос о возможном росте так называемого белого национализма на фоне террористической атаки на мечети в Новой Зеландии.

«Я думаю, это маленькая группа людей», – приводит его слова ТАСС.

По информации Reuters, 28-летний австралиец Брентон Таррант в манифесте, опубликованном накануне нападения, назвал главу американского государства «символом белой идентичности».

Трамп подчеркнул, что не знаком с содержанием обращения Тарранта.

Между тем, как сообщает телеканал Television New Zealand, Окружной суд Крайстчерча оставил Тарранта под стражей до следующего заседания, назначенного на 5 апреля. Сторона защиты не намерена оспаривать решение суда.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что у нападавшего на мечети была лицензия на владение оружием. Она высказалась за то, чтобы пересмотреть законодательство в этой области, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету New Zealand Herald.

Ардерн уточнила, что нападавший использовал пять единиц огнестрельного оружия, в том числе две единицы полуавтоматического и два дробовика.

По словам премьер-министра Новой Зеландии, в связи с нападением на мечети были задержаны три человека. Ранее СМИ сообщали о четырех задержанных.

Ардерн сказала, что один из подозреваемых – гражданин Австралии – путешествовал по миру и время от времени приезжал в Новую Зеландию. По ее словам, ни один из задержанных не имел криминального прошлого в Новой Зеландии и Австралии.

Напомним, в пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 49 человек, десятки пострадавших были госпитализированы. По словам свидетелей, нападавшие сначала заблокировали двери мечетей, а затем открыли огонь. В этот момент внутри зданий могли находиться в общей сложности около 500 человек.

Премьер-министр Австралии назвал произошедшее терактом.

Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а также оставили националистический ксенофобский манифест.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что действия радикалов являются ответом на леволиберальный поворот политики в странах англосаксонского мира и еврозоны, который вызывает сильнейшее раздражение в обществе.