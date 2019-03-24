Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча

Манифест подозреваемого в стрельбе в мечетях Крайстчерча Брентона Тарранта признан незаконным, такое решение приняло новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений.

Текст манифеста Тарранта запрещен к владению и распространению на территории Новой Зеландии, сообщает CNN.

Напомним, Таррант опубликовал документ в социальных сетях за день до нападения в Крайстчерче. Его сравнили с манифестом норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего теракт в июле 2011 года. Сообщалось, что за девять минут до теракта манифест Тарранта был передан премьер-министру Новой Зеландии.

После стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч, в результате которой погибли 50 человек, новозеландские власти также запретили оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок.