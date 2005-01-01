Новая Зеландия запретила полуавтоматическое оружие

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны; такое решение принято после стрельбы в двух мечетях города Крайстчерч, в результате которой погибли 50 человек.

«В понедельник, через 72 часа после ужасного террористического акта в Крайстчерче, кабинет министров согласился пересмотреть закон», – говорится в заявлении новозеландского премьера, текст которого передает ТАСС.

Ардерн отметила, что запрет на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии вводится через шесть дней после нападения.

«Все виды полуавтоматического оружия, которые были использованы во время теракта в пятницу, 15 марта, будут запрещены», – подчеркнула она.

Кроме того, под запретом окажутся приспособления, с помощью которых можно переделать оружие в полуавтоматическое военного образца, и магазины большой емкости.

Также кабмин поручил разработать схему выкупа оружия подобного типа у его владельцев. Предусмотренные законопроектом исключения касаются использование оружия в фермерских общинах для борьбы с вредителями и на спортивных соревнованиях, а также ношение полуавтоматических и штурмовых винтовок сотрудниками полиции и представителями вооруженных сил страны.

15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 50 человек, еще столько же госпитализированы. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед этим опубликовали националистический манифест. В нападении на мечети обвинен только один человек – 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он находится под арестом.