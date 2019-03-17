«Манифест» новозеландского стрелка передали премьеру страны за девять минут до теракта

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что «манифест» обвиняемого в бойне в Крайстчерче Брентона Тарранта она получила за девять минут до теракта.

«Я одна из примерно 30 человек, получивших манифест, который был разослан за девять минут до атаки», – сказала Ардерн. Она отметила, что в сообщении не было каких-либо указаний на конкретное место происшествия или деталей планировавшегося теракта, однако информацию в течение двух минут передали службам безопасности, передает ТАСС.

По ее словам, она ознакомилась с выдержками из этой рассылки, содержание которой вызвало у нее серьезное беспокойство.

Речь идет о документе, опубликованном Таррантом в соцсетях накануне нападения. Его сравнили с «манифестом» норвежского националиста Андерса Брейвика, который устроил массовый теракт в июле 2011 года.

Между тем, Facebook в первые 24 часа после трагедии удалил 1,5 млн видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче. Об этом сообщил представитель компании в Новой Зеландии Мия Гарлик, передает РИА «Новости».

Из этих 1,5 млн большинство видеозаписей – 1,2 млн – блокированы при загрузке, отметила Гарлик, добавив, что удаляются в том числе отредактированные версии этого видео, на которых не показаны сцены насилия.

В пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 50 человек, еще столько же госпитализированы. Нападавшие транслировали происходящее в Сети, а перед этим опубликовали националистический манифест.

В нападении на мечети обвинен только один человек – 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он находится под арестом.