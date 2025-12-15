Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
Миллиардер Экман объявил награду обезоружившему террориста в Сиднее
Прохожий, обезоруживший одного из нападавших на пляже Бонди в Сиднее, заслужил похвалу мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и миллиардера Билла Экмана, владельца хедж-фонда.
«Прохожий, которого зовут Ахмед эль-Ахмед, схватил стрелка сзади и вырвал у него оружие, в результате чего получил два пулевых ранения и находится в больнице», – сообщило агентство Bloomberg.
Действия Ахмеда высоко оценены премьер-министром Австралии Энтони Албанезе, который заявил, что «люди бросаются навстречу опасности, чтобы показать лучшие черты австралийского характера».
Экман назвал Ахмеда «храбрым героем» и заявил, что его хедж-фонд создаст программу вознаграждения для людей, совершивших подобные поступки.
«Мы собираемся создать систему вознаграждения для героев. Как общество, мы недостаточно делаем для того, чтобы заботиться о героях. Мы хотели бы исправить этот недостаток и сделать это систематически. Я сообщу о результатах, как только мы запустим систему», – сообщил Экман в соцсети.
Главным донором страницы gofundme, созданной для «героя Ахмеда», обезвредившего стрелка, указан Уильям Экман, пожертвовавший 99 999 долларов. На данный момент собрано более 170 тыс. долларов, уточнило агентство.
Напомним, 14 декабря на пляже в Сиднее произошла стрельба, в результате которой погибли отмечавшие Хануку евреи.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прохожий обезвредил одного вооруженного преступника во время нападения. Число погибших со временем достигло 16 человек с учетом нейтрализованного террориста. Среди погибших оказался переживший холокост мужчина, который прикрыл собой жену во время стрельбы.
Генконсульство России в Сиднее предоставило данные о россиянах на пляже Бондай.